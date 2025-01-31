Пилоты вылетевшего из Москвы самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

Экипаж самолета Airbus A330 авиакомпании Egypt Air с россиянами на борту увидел беспилотник в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Рейс Москва — Хургада авиакомпании «Египетские авиалинии» вылетел из Внукова.

После взлета экипаж заметил квадрокоптер белого цвета круглой формы с мерцающими огнями, который летел ниже высоты полета на 1000 футов (около 305 метров). На тот момент лайнер находился в 50 километрах юго-западнее Москвы.

«Органы ПВО оповещены. Сигнал „Режим“ не подавался», — уточнил канал.

Неделю назад в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Также самолеты не принимали и не отправляли в воздушных гаванях Пензе, Самаре и Саратове.

В тот же день в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направляющихся в сторону столицы. Взрыв произошел в районе микрорайона Львовский.