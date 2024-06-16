Пилотов пассажирского самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, попытались ослепить лазером. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident .

По его данным, это произошло накануне, 15 июня, в 23:44 в районе Внуково. Экипаж доложил о попытке ослепления зеленым лучом лазера при заходе на посадку, после выполнения четвертого разворота. Пилоты продолжили заход несмотря на ЧП, все прошло благополучно.

Ранее, 14 июня, на Ямале совершил жесткую посадку самолет с 41 человеком на борту. Он приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. По данным Росавиации, командир, второй пилот и пассажир пострадали, однако госпитализация им не потребовалась. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.