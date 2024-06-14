Три человека пострадали при жесткой посадке самолета на Ямале

Росавиация: самолет Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие

Фото: РИА «Новости»

Самолет Ан-26 с 41 человеком на борту совершил посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на Ямале. Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале, пострадали три человека.

«Командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — написал он.

Всего на борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе уточнили, что самолет следовал по маршруту Сабетта — Утренний.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Мурманском. Судно летело на турбазу из села Ловозеро. На борту были семь человек: трое членов экипажа и четверо пассажиров.

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