Три человека пострадали при жесткой посадке самолета на Ямале

Самолет Ан-26 с 41 человеком на борту совершил посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на Ямале. Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале , пострадали три человека.

«Командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — написал он.

Всего на борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе уточнили, что самолет следовал по маршруту Сабетта — Утренний.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Мурманском. Судно летело на турбазу из села Ловозеро. На борту были семь человек: трое членов экипажа и четверо пассажиров.