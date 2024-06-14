Появилось фото самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале

Транспортная прокуратура показала фото с места жесткой посадки Ан-26 на Ямале

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram

Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жесткой посадки самолета Ан-26 на Ямале. Фотографии появились в Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. В кадр попали и сотрудники экстренных служб, работающие на месте.

Самолет с 41 человеком на борту (36 пассажирами и пятью членами экипажа), следовавший по маршруту Сабетта — Утренний, аварийно приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. Пострадали три человека: командир, второй пилот и один из пассажиров. Предварительно, никому из них не понадобилась госпитализация.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры / Telegram

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

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