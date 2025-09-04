Пилот разбившегося в Рязанской области самолета не выжил

Пилот, находившийся за штурвалом упавшего легкомоторного самолета Х-32 «Бекас», не выжил. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК.

Следователи осматривают место крушения, чтобы установить все причины и условия произошедшего.

В прессе появились сообщения, что борт рухнул недалеко от села Зимарово под Рязанью. В результате ЧП разрушений на земле не было, пожара крушение тоже не спровоцировало.

По факту крушения проводит проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее авиакатастрофа произошла в Амурской области — рядом с городом Тында разбился Ан-24, на борту которого находились 50 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли, в том числе пятеро детей. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.