Пилот Dreamliner перед крушением в Индии сообщал о нехватке тяги
Командир экипажа лайнера Boeing 787 Dreamliner перед авиакатастрофой в Ахмедабаде заявил диспетчерам, что двигатели не вырабатывают необходимую тягу при взлете. Об этом сообщил телеканал India Today.
Пилот самолета авиакомпании Air India отметил, что связь передачи очень слабая. Среди его последних слов были «тяга не достигнута» и «падаю».
Вслед за этим Dreamliner упал на жилой район неподалеку от аэропорта.
Правительство Индии дало специальной комиссии три месяца на расследование крушения. Группа опросит экспертов и проверит все теории о причинах авиакатастрофы.
Летчик первого класса Андрей Литвинов не исключил, что лайнер мог упасть из-за проблем с двигателем. Он просмотрел видео с крушением и усомнился в том, что причиной стала ошибка пилота.
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