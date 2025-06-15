Пилот Dreamliner перед крушением в Индии сообщал о нехватке тяги

Командир экипажа лайнера Boeing 787 Dreamliner перед авиакатастрофой в Ахмедабаде заявил диспетчерам, что двигатели не вырабатывают необходимую тягу при взлете. Об этом сообщил телеканал India Today .

Пилот самолета авиакомпании Air India отметил, что связь передачи очень слабая. Среди его последних слов были «тяга не достигнута» и «падаю».

Вслед за этим Dreamliner упал на жилой район неподалеку от аэропорта.

Правительство Индии дало специальной комиссии три месяца на расследование крушения. Группа опросит экспертов и проверит все теории о причинах авиакатастрофы.

Летчик первого класса Андрей Литвинов не исключил, что лайнер мог упасть из-за проблем с двигателем. Он просмотрел видео с крушением и усомнился в том, что причиной стала ошибка пилота.