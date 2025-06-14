Расследование крушения Boeing займет 90 дней

Специальной комиссии дали три месяца, чтобы расследовать крушение лайнера Boeing 787 Dreamliner, который разбился неподалеку от аэропорта Ахмадабада. Об этом на пресс-брифинге в Дели заявил министр гражданской авиации Индии Раммохан Наиду. Его процитировала газета Hindustan Times.
Комиссию сформировали из руководителей ведомств и лучших специалистов различных направлений. Первое заседание группы состоится 16 июня. Руководить заседанием будет представитель Министерства внутренних дел Индии.
По словам Наиду, комиссия опросит заинтересованные стороны, выяснит мнение экспертов об авиакатастрофе, а также проанализирует все теории о крушении.
Лайнер Dreamliner авиакомпании Air India, летевший в Лондон, упал на жилой район Ахмедабад почти сразу после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали более 240 человек. Руководство страны обязало перевозчика усилить проверку самолетов перед каждым рейсом.
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