Расследование крушения Boeing займет 90 дней

Специальной комиссии дали три месяца, чтобы расследовать крушение лайнера Boeing 787 Dreamliner, который разбился неподалеку от аэропорта Ахмадабада. Об этом на пресс-брифинге в Дели заявил министр гражданской авиации Индии Раммохан Наиду. Его процитировала газета Hindustan Times .

Комиссию сформировали из руководителей ведомств и лучших специалистов различных направлений. Первое заседание группы состоится 16 июня. Руководить заседанием будет представитель Министерства внутренних дел Индии.

По словам Наиду, комиссия опросит заинтересованные стороны, выяснит мнение экспертов об авиакатастрофе, а также проанализирует все теории о крушении.

Лайнер Dreamliner авиакомпании Air India, летевший в Лондон, упал на жилой район Ахмедабад почти сразу после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали более 240 человек. Руководство страны обязало перевозчика усилить проверку самолетов перед каждым рейсом.