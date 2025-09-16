Неадекватный пассажир, устроивший массовую драку на рейсе Оренбург — Москва, пил весь полет. Мужчина всю дорогу шумел и возился в своем кресле, мешая соседям. Об этом 360.ru рассказала девушка, из-за футболки которой произошел скандал.

«Он сидел слева от меня, и на протяжении всего рейса он пил разные напитки. <…> Это продолжалось на протяжении всего рейса, и на протяжении всего рейса он вел себя шумно, не слушался указаний проводников», — рассказала девушка.

Когда самолет сел и пассажиры начали отстегивать ремни безопасности, мужчина задел соседку. Она, чтобы не связываться с неадекватным пассажиром, проигнорировала его, и именно это стало спусковым крючком для пьяного дебошира. Мужчина начал оскорблять девушку, угрожать.

«Когда приземлились и все начали вставать, незнакомый мужчина подошел к нему и начал говорить, что вот хватит приставать к людям. И у них началась драка», — добавила пострадавшая.

После драки пьяный пассажир стал еще агрессивнее, он стал угрожать девушке. Ей пришлось пропустить автобус, приехавший за пассажирами. Полиция не уделила инциденту внимания. Дебошира угомонили его приятели.