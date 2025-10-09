Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за ошибки при покупке запчастей

Жителя Санкт-Петербурга чуть не убили на глазах у семьи из-за опечатки при заказе автозапчастей через интернет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, другой петербуржец хотел купить запчасти для машины, но по ошибке отправил 130 тысяч рублей не на тот номер. Он позвонил, объяснил ситуацию и попросил вернуть средства, но ответившая на звонок женщина ему не поверила.

Тогда мужчина вычислил адрес семьи и поехал поговорить лично. За женщину вступился ее муж.

«Он ломился в квартиру, я его не пустил», — рассказал пострадавший 360.ru.

Тогда лишившийся денег достал оружие. С тяжелыми ранениями его оппонент попал в больницу. Сейчас его уже выписали. Решается вопрос о возбуждении против стрелявшего уголовного дела. По данным полиции Петербурга, его задержали.

Накануне в Петербурге произошел и другой конфликт со стрельбой — архитектора Александра Супоницкого убили на глазах его 10-летней дочери.