Петербуржец заявил о минировании из-за криво припаркованной машины

Полиция эвакуировала жильцов дома № 8 на Петергофской улице в Санкт-Петербурге из-за мужчины, который сообщил о минировании. Подробностями поделился телеканал 78.ru.
По данным канала, петербуржцу не понравилось то, как был припаркован автомобиль. Поэтому он заявил о минировании. Сотрудники спецслужб проверяли информацию о подозрительной машине, в которой якобы было заложено взрывное устройство.
Позже жильцам многоэтажки разрешили вернуться в свои квартиры.
Официального комментария по поводу ЧП не поступало.
Ранее в Кузбассе суд отправил пранкера отправили на лечение в психиатрическую больницу. В сентябре прошлого года мужчина сообщил о минировании железнодорожных и автомобильных вокзалов Кемерова. После проверки территории взрывных веществе не обнаружили.
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