Кузбассовец отправился на лечение после сообщений о минировании вокзалов в Кемерово

Тисульский районный суд вынес решение по делу «пранкера», который в сентябре прошлого года сообщил спасателям о предполагаемом злоумышленнике на железнодорожных и автомобильных вокзалах Кемерова. Об этом написал сайт vse42.ru .

По информации суда, психически нездоровый человек, проживавший в интернате, позвонил в службу спасения и заявил о минировании вокзалов. После его сообщения сотрудники оперативных служб провели проверку территории с использованием служебных собак, но не обнаружили взрывных устройств. Вскоре личность звонившего была установлена.

В результате «шутника» отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов.