Петербуржец облил собутыльницу керосином и поджег

В Петербурге, в Красном Селе, мужчина облил женщину керосином и поджег. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Происшествие случилось 15 июля в квартире на Гатчинском шоссе — 49-летний мужчина и 55-летняя женщина пили вместе алкоголь. На фоне опьянения поссорились.

Во время конфликта мужчина разозлился, облил даму керосином и поджег. В тот момент дома находился сын нападавшего, он позвонил в полицию и скорую. В итоге пострадавшую потушили и госпитализировали с ожогами 15% тела.

Петербуржца забрали в отдел полиции. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красноярском крае мужчина поджег дом бывшей возлюбленной и ее дочери. За месяц до этого она рассталась с ним, избранник попытался вернуть отношения, но не смог.

В итоге разозлился, ночью пришел к ее дому, разбил окно, облил подоконник горючим и поджег. В это время, помимо женщины, в доме находилась ее 12-летняя дочь. Они выбежали через другое окно.