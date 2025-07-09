В Красноярском крае мужчина поджег дом бывшей сожительницы и ее дочери

Жителю Балахтинского района грозит пожизненный срок за покушение на убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Трагедия произошла в феврале 2025 года. По версии следствия, за месяц до этого местная жительница рассталась с 52-летним сожителем. Мужчина пытался вернуть отношения, но она отказала.

Разъяренный после отказа экс-возлюбленный решил отомстить женщине. В ночное время он разбил окно ее спальни, облил подоконник и кровать бензином, после чего поджег помещение.

В этот момент в доме, помимо женщины, находилась ее 12-летняя дочь. Местная жительница пыталась спасти ребенка, а ее бывший сожитель, увидев это, заблокировал дверь, поджигая крыльцо и вход в дом.

Мать с дочерью спаслись через окно. Мужчина не признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему грозит лишение свободы. Приговор обвиняемому огласят в Балахтинском районном суде.

Ранее житель Орехово-Зуева поджег дом с людьми. Жертвами пожара стали два человека.