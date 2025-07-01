Врач Гончакова назвала аквапарки местами, где можно легко заразиться грибковыми инфекциями

В летний период вероятность подхватить грибковое заболевание кожи или ногтей возрастает из-за жары и влажности. Как предотвратить инфицирование и распознать болезнь на ранней стадии, Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог отделения общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии НКЦ №1 и НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Гончакова.

«Риск заражения грибковыми инфекциями ног увеличивается в летний период из-за повышенной влажности, потливости и частого контакта с инфицированными поверхностями», — говорит Ирина Гончакова.

Наиболее опасные места — бассейны, сауны, бани и аквапарки. Чтобы снизить вероятность заражения, рекомендуется носить легкую обувь, которая хорошо проветривается и не задерживает влагу.

Грибковые заболевания проявляются по-разному. При микозе кожа на стопах и между пальцами может зудеть, краснеть, шелушиться и иметь неприятный запах. Онихомикоз характеризуется изменением цвета, утолщением и деформацией ногтей.

При появлении таких симптомов важно незамедлительно обратиться к врачу для подбора подходящего лечения. Терапия должна быть комплексной и своевременной, чтобы избежать рецидивов. Необходимо также продезинфицировать всю обувь, инструменты для личной гигиены и ванну. Повторное заражение часто происходит в семье, если кто-то из близких не прошел полный курс лечения.