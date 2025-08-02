Школьник сжег петардой ангар и 180 тонн сена в Пермском крае

Подросток, играя с петардами, сжег ангар и 180 тонн сена в селе Богородск Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Одна из петард во время игры попала в постройку, спровоцировав пожар. В итоге пламя охватило 750 квадратных метров. Тушили огонь 14 пожарных и пять единиц техники.

«Пожар причинил крупный материальный ущерб чужому имуществу. Возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в МЧС.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее причастных к поджогам подростков задержали в Краснодаре. Их обвинили в попытке теракта по заказу куратора СБУ.