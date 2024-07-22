Петербурженка без страховки добралась до соседнего балкона, спасаясь от молодого человека

Жительница многоэтажки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рискнула жизнью и перелезла на соседний балкон, находясь на предпоследнем этаже. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, петербурженка таким образом пыталась спастись от своего молодого человека. Собеседник добавил, что девушка живет в ЖК «ЗимаЛето», который находится неподалеку от станции метро Ладожская.

Ранее из окна многоэтажки в Москве выпал 20-летний мужчина. Он рухнул на стоящий рядом с домом автомобиль и выжил. По информации источника, молодой человек получил множество переломов, в том числе есть подозрение на травму позвоночника. Скорая помощь доставила пострадавшего в ГКБ имени Святого Владимира.