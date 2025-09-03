Петербургскую школьницу нашли под окнами дома с удлинителем на шее

«Фонтанка»: школьница умерла в больнице Раухфуса, ее нашли с удлинителем на шее

На улице Карпинского в Санкт-Петербурге обнаружили девушку с серьезными травмами. Она лежала под окнами одного из домов с удлинителем на шее. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Пострадавшую доставили в больницу имени Раухфуса, где она вскоре скончалась. ЧП произошло вечером 2 сентября.

«Прибывшие сотрудники экстренных служб установили, что пострадавшей 17 лет, проживала она на 6-м этаже вместе с родителями, училась в частной школе. Шею девушки обвивал кусок сетевого удлинителя», — указано в публикации.

Девочка попала в больницу, но через шесть часов умерла от полученных травм. Районный следственный отдел возбудил уголовное дело.

Накануне тело девятиклассника нашли под окнами многоэтажки в Уфе. Причины смерти пока неизвестны.