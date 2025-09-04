Петербургский школьник попал в реанимацию с порванным анусом из-за неудачной шутки

«Mash на Мойке»: школьнику в Петербурге пробило кишку из-за шутки с карандашом

Школьник решил разыграть одноклассника и подсунул ему на стул острый карандаш, когда тот садился. В результате учащегося госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

ЧП произошло в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга. Острый карандаш, на который резко сел пострадавший, пробил ему прямую кишку. Ребенка поместили в реанимацию.

Ранее подросток из Петрозаводска лишился ноги из-за разряда током. Группа школьников отправилась гулять по заброшенному зданию в центре города. Во время посещения один из мальчиков захотел нарисовать надпись в трансформаторном помещении, но его ударило током от трубы.

От разряда подросток потерял сознание. Когда он очнулся, то снова коснулся трубы и получил новый разряд. Школьника отвезли в больницу, где врачам пришлось ампутировать ему ногу.