«Два удара по 10 тысяч вольт». Школьник из Петрозаводска лишился ноги на прогулке по забросу

Школьник из Петрозаводска потерял ногу после того, как его ударило током

В Петрозаводске подростка ударило током в заброшенном помещении. Из-за этого врачам пришлось ампутировать мальчику ногу. Об этом 360.ru сообщил отец пострадавшего школьника Алексей.

Группа школьников прогуливалась на территории заброшенного здания в центре города. Один из мальчиков захотел оставить в трансформаторном помещении надпись баллончиком и в этот момент получил электрический разряд.

«Коснулся трубы какой-то, его начало бить током. После чего упал на пол, потерял сознание. Ребята выскочили на улицу, потому что увидели искры и дым. Они кричали, звали, но он не откликался», — рассказал Алексей.

Очнувшись, подросток снова случайно дотронулся ногой до той же трубы и потерял сознание во второй раз после нового разряда током. Через некоторое время пришел в себя, но нога уже была неподвижна. Друзья помогли школьнику выбраться из помещения, позвонили его отцу и вызвали медиков.

«Сначала нас привезли в республиканскую больницу. Врачи очень быстро, оперативно делали все необходимое. Буквально через день мы уже были в Москве. У сына было два удара по 10 тысяч вольт в одну и ту же ногу, спасти ее не удалось. Она ампутирована по самый верх», — добавил отец пострадавшего.

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