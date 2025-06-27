Петербургская полиция задержала продавцов билетов на «Алые паруса»

Петербургские правоохранители пресекли незаконную торговлю билетами на ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция обратила внимание на подозрительную группу в соцсетях, которая предлагала купить билет на праздник. Оказалось, что злоумышленники скупали именные пригласительные и отсканированные изображения паспортов, а затем меняли фото настоящих выпускников на снимки покупателей.

За билет преступники просили пять тысяч рублей предоплаты, остальную сумму клиент обязывался передать при личной встрече в обмен на билет.

Правоохранители установили личности продавцов. Ими оказались двое мужчин из Сестрорецка в возрасте 16 и 22 лет. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.

«По имеющейся информации, они подготовили к продаже 10 билетов, при этом взяли предоплату у 15 потенциальных покупателей», — отметили в пресс-службе.

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