Жительницу ХМАО оштрафовали за мошенничество с оплатой кредита

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Урая (ХМАО) по делу о мошенничестве. Обошлось без реального срока, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСПП по региону.

Установлено, что фигурантка, взяв кредит и просрочив выплату, решила подделать документ судебного пристава, чтобы избежать погашения долга. Женщина передала бумаги в бухгалтерию, однако при проверке выяснилось, что судебный пристав не выносил никаких решений.

Злоумышленнице назначили наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.