Жительницу ХМАО оштрафовали за мошенничество с оплатой кредита

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Урая (ХМАО) по делу о мошенничестве. Обошлось без реального срока, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСПП по региону.
Установлено, что фигурантка, взяв кредит и просрочив выплату, решила подделать документ судебного пристава, чтобы избежать погашения долга. Женщина передала бумаги в бухгалтерию, однако при проверке выяснилось, что судебный пристав не выносил никаких решений.
Злоумышленнице назначили наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте