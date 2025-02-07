Песков заявил, что выступление Путина по крушению AZAL не планируется

Президент Владимир Путин не собирался делать заявлений на фоне информации о том, что Азербайджан якобы планирует обратиться в международный суд из-за крушения лайнера AZAL около Актау. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Нет, не планируется», — прокомментировал он.

Лайнер Embraer 190, следовавший рейсом Баку — Грозный, рухнул 25 декабря рядом с Актау. В результате ЧП погибли 38 человек. Всего на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа.

Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий извлек данные из черных ящиков лайнера. Он передал информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. На ней диспетчеры обращались к экипажу Embraer 190 с предложением совершить посадку в Грозном или Махачкале.