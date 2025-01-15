Появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами

Появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в казахстанском городе Актау. Судя по ней, диспетчеры предлагали экипажу приземлиться в Грозном или Махачкале, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно расшифровке, важные решения о полете пилоты самолета принимали самостоятельно. В частности, они не стали садиться в аэропорту Грозного или лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и лететь в Актау.

Исходя из переговоров, российские диспетчеры предложили экипажу сесть в Грозном. Затем был озвучен вариант посадки воздушного судна в Махачкале. Также пилотам передавали данные по другим российским аэропортам, но они решили в них не лететь.

Версии о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту озвучил именно экипаж самолета. Из расшифровки еще становится понятно, что внешнее воздействие на самолет было, но пилоты не стали объявлять ЧС на борту.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау. На его борту летели 67 человек, 38 из них погибли.