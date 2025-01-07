В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков рухнувшего в Актау самолета

Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) извлек данные из черных ящиков рухнувшего в Актау самолета. Об этом сообщило агентство Reuters .

В настоящее время расследование крушения авиалайнера «Азербайджанских авиалиний» сосредоточено на расшифровке информации, хранящейся в двух важнейших бортовых самописцах — голосового регистратора кабины пилота CVR и регистратора данных о полете FDR.

CVR записывает аудиозаписи разговоров пилотов и диспетчеров воздушного движения. FDR фиксирует широкий спектр параметров полета, включая высоту, скорость и производительность систем самолета.

Сотрудники CENIPA извлекли данные с обоих аппаратов. Информацию переправили властям Казахстана, расследующим крушение.

Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Бразилию 30 декабря. В этой стране производят самолеты этой марки. Предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау казахстанские власти намерены представить в течение следующих 30 дней.