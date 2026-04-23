Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников ВСУ на Сызрань, подчеркнул, что удары со стороны Украины по гражданским целям стали реальностью. Об этом представитель Кремля заявил Первому каналу .

«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры — это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.

Подъезд многоквартирного дома обрушился после атаки БПЛА. По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека. Пострадали четверо, в том числе ребенок. Из дома эвакуировали 39 жильцов.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.