Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников ВСУ на Сызрань, подчеркнул, что удары со стороны Украины по гражданским целям стали реальностью. Об этом представитель Кремля заявил Первому каналу.
«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры — это реальность, с которой мы сталкиваемся. И именно поэтому продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.
Подъезд многоквартирного дома обрушился после атаки БПЛА. По официальным данным, в результате происшествия погибли два человека. Пострадали четверо, в том числе ребенок. Из дома эвакуировали 39 жильцов.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.