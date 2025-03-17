17 марта 2025 19:18 «Пропала собака». Судьба дворняги Белки из Долгопрудного по-прежнему неизвестна 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Белая дворняга Белка пропала в Долгопрудном 13 марта. Хозяйка собаки умерла, оставив квартиру в наследство знакомой, дочери местного священника. Однако батюшка не захотел ухаживать за питомцем и поручил отвезти его в приют. По дороге пес бесследно исчез, и теперь его ищут. Спустя несколько дней 360.ru стало известно продолжение этой загадочной истории.

Волонтеры продолжают искать собаку Волонтер Елена рассказала 360.ru, что за прошедшие дни ситуация к лучшему никак не изменилась. Она написала заявления на запрос видео с камер наблюдения и на поиск родственников умершей. О судьбе собаки тоже никаких новостей нет. Женщина обратилась в Московскую Патриархию с жалобой на священника Алексея Куприянова, заявив, что тот вывез собаку из квартиры неизвестно куда, хотя ему говорили, что животное готовы забрать волонтеры. На все вопросы, по ее словам, иерей начинал грубить и не давал никакой информации. В телефонном разговоре с другим волонтером, Натальей, он заявил, что усыпил пса.

Нам бы все-таки хотелось узнать: либо она живая где-то, и мы теряем драгоценное время, потому что если он ее где-то выпустил…, а это мы не исключаем, пускай это из разряда домыслов, но, глядя на данного человека, мы предполагаем, что не убивал он ее, не усыплял, просто где-то выпустил… мы теряем драгоценное время на поиски собаки. Да, там идут поиски в интернете, но на месте вживую, конечно, было бы лучше. Елена Зооволонтер

При этом женщина отметила, что хозяйку Белки — Светлану — до сих пор не похоронили. В церкви им сказали, что могут только заочно отпеть покойную. Кроме того, Елена пожаловалась, что у нее не получается связаться с участковым, а некие друзья священника якобы в курсе всех событий. Самого батюшку сначала отстранили от службы, но затем вернули, подчеркнула она.

Что говорят другие стороны Участковый лейтенант полиции Иван Журавлев заявил, что не вправе разглашать информацию о ходе следствия, и предложил обратиться в пресс-службу отдела полиции по городскому округу Долгопрудный. На сайте Сергиево-Посадской епархии сначала появилось заявление ее руководителя, епископа Кирилла (Зинковского), в котором владыка осудил отца Алексея за жестокость по отношению к животному и заявил, что священника отстранят и подвергнут суду Дисциплинарной комиссии. Однако позже епархия подтвердила возвращение священника к служению, поскольку обвинения признали спорными. К тому же то, в чем обвинили иерея, не влечет за собой извержение из сана. Но если факты подтвердятся, то священнослужителя ждет дисциплинарное наказание.