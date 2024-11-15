«Первый раз такое». Семья оклеветавших соперника по игре сестер из Фрязина пришла в шок

Источник 360.ru: с девочками, оклеветавшими соперника по игре, проблем не было

Сестры из Фрязина, повздорив с соперником по онлайн-игре Brawl Stars, обвинили его в изнасиловании, а позже признались, что выдумали это. В каких условиях росли девочки и почему все так произошло, рассказал источник 360.ru.

Он сообщил, что соперник как-то оскорбил девочек, и они решили его оклеветать. Сначала они сообщили о произошедшем своей матери, а та уже обратилась в полицию. Уже после подачи заявления сестры решили сознаться, что солгали, и начали раскаиваться и просить прощения.

Семья девочек пребывает в шоке, заявил собеседник 360.ru. По его словам, никто не понимает, как им такое могло прийти в голову.

«Обычная нормальная семья. А то, что с этими играми, и он их обидел какими-то словами, и они придумали вот это — вот не поверите, честно, первый раз такое. <…> Не гулящие, воспитанные, нормальные дети», — добавил он.

Теперь девочкам предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Только после этого можно будет вынести отказ по уголовному делу.

Ранее в Свердловской области один из школьников, которого заподозрили в групповом изнасиловании девочки, свалил всю вину на приятелей.