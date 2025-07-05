Переживший нападение льва директор «Тайгана» вернулся в сафари-парк

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе после нападения льва. Видео его встречи с сотрудниками опубликовал РЕН ТВ .

Зубков взял в руки веник, совок и начал убираться на территории парка. Директору вручили букет цветов.

«Прекратите нам эти стрессы делать», — с улыбкой обратилась к нему одна из сотрудниц парка.

Несколько дней назад Олега Зубкова выписали из больницы после нападения льва. Теперь он будет находиться на домашнем лечении.

Лев набросился на директора «Тайгана» 22 июня во время кормления. После нападения Зубков самостоятельно выбрался из вольера и потерял сознание, сообщил RT. Следователи возбудили уголовное дело.