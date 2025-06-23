«Подскочил и побежал». В парке «Тайган» рассказали, как лев напал на директора
Пресс-секретарь парка «Тайган» рассказал, как лев набросился на Зубкова
Лев напал на директора «Тайгана» Олега Зубкова вечером, во время кормежки. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина в комментарии на YouTube.
«Олег Алексеевич начал закрывать дверь, почему-то получилось резко, этот резкий звук закрывающейся двери — лев подскочил и побежал», — рассказала она.
По ее словам, хищник один раз укусил Зубкова, после чего тот схватил зверя за клыки и удерживал. Сейчас пострадавший находится в больнице в Симферополе, его прооперировали, Зубков пока почти не говорит, но пишет и дает распоряжения.
По словам гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного, лев порвал Зубкову трахею, и пострадавшего пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.