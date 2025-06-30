Пережившего нападение в Шереметьеве мальчика сняли с ИВЛ

Двухлетний мальчик, на которого в аэропорту Шереметьево напал наркоман, начал двигать руками и ногами. Пострадавший почти неделю находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, сообщила пресс-служба учреждения.

Главрач Татьяна Шаповаленко рассказала о лечении ребенка, отметив, что он фиксирует взгляд и уже узнает своего отца.

«Мы его экстубировали, то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода», — отметила она.

Шаповаленко добавила, что ребенок получает всю необходимую терапию. Также врачи начинают его постепенно кормить. Она поблагодарила всех неравнодушных за внимание к судьбе маленького пациента.

Мужчина швырнул на пол ребенка в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. Мальчика доставили в центр имени Рошаля с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой. Он находился в искусственной коме.