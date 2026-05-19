«Лодка накренилась». Организатор прогулки по Байкалу рассказал о смертельной аварии

Среди пассажиров опрокинувшейся на Байкале лодки находились жители Подмосковья. Поездку для них организовала компания «Кристур». Представитель фирмы в комментарии 360.ru уточнила, что в поездку отправились туристы из Ступина и Каширы.

Непосредственной организацией прогулки занималась компания «Кристальный Байкал». Представитель фирмы пояснила 360.ru, что управлявший лодкой капитан имеет большой опыт.

«Лодка накренилась. Он пытался вывернуть и резко газанул. Это не помогло. Это может быть эффект самой лодки, но она новая», — заявила представитель фирмы.

Она добавила, что прибывшие на место следователи уже задержали капитана судна.

«Состояние у пострадавших нормальное, они сидят у меня в юрте с нашими сотрудниками. С ними работают следователи», — добавила представитель «Кристального Байкала».

Также она опровергла, что причиной мог стать перегруз лодки. По ее словам, на борту находились 12 человек.

Перевозившая туристов аэролодка «Хивус» перевернулась на Байкале во вторник, 19 мая. Как сообщила пресс-служба бурятского главка МЧС, жертвами аварии стали пять человек.

В ведомстве уточнили, что всего на борту находились 18 пассажиров и членов экипажа,

Прибывшие на место спасатели вытащили из воды 12 взрослых и одного ребенка.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты прибыли на место для выяснения всех обстоятельств происшествия.