Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась, но люди из храма пока не вышли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале .

«Перестрелка в Церкви закончилась. Пока люди не вышли. Идет проверка территории», — написал Хадулаев.

По его словам, убит как минимум один нападавший. На территорию церкви террористы проникли через забор.

При нападении боевиков на Дагестан погибли девять человек. Среди них семь полицейских, один священник и один гражданский. Около 25 человек получили ранения.

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции и план «Перехват». Пресс-служба республиканского управления МВД сообщила о ликвидации четырех террористов.

В Дербенте сейчас продолжаются бои. Центральную часть города обесточили. Силовики заблокировали террористов в одном из зданий близ ресторана «Хаял» и готовятся к штурму.