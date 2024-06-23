В Дербенте продолжились бои

В Дербенте обесточили центральная часть города из-за продолжающихся боевых столкновений. На улицах находится военная техника, сообщил ТАСС .

По данным «Интерфакса», силовики заблокировали боевиков и готовятся к штурму.

«Террористы засели в одном из зданий близ ресторана „Хаял“. Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали их», — отметили в сообщении.

Кроме того, пожарных отозвали из почти сгоревшей синагоги Дербента из-за опасений, что внутри также могли остаться террористы.

Также бой идет возле церкви в Махачкале. Мэр города Юсуп Умавов попросил местных жителей воздержаться от поездок по нескольким улицам. Он объяснил, что такие меры необходимы для того, чтобы не препятствовать работе правоохранителей после нападения боевиков.