В Дербенте продолжились бои

Центральную часть Дербента обесточили, идут бои

Фото: РИА «Новости»

В Дербенте обесточили центральная часть города из-за продолжающихся боевых столкновений. На улицах находится военная техника, сообщил ТАСС.

По данным «Интерфакса», силовики заблокировали боевиков и готовятся к штурму.

«Террористы засели в одном из зданий близ ресторана „Хаял“. Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали их», — отметили в сообщении.

Кроме того, пожарных отозвали из почти сгоревшей синагоги Дербента из-за опасений, что внутри также могли остаться террористы.

Также бой идет возле церкви в Махачкале. Мэр города Юсуп Умавов попросил местных жителей воздержаться от поездок по нескольким улицам.  Он объяснил, что такие меры необходимы для того, чтобы не препятствовать работе правоохранителей после нападения боевиков.

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