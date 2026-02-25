В Мытищах подросток случайно выстрелил в знакомого из сигнального пистолета

В заведении «Вкусно — и точка» на станции Мытищи произошла перестрелка. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

К месту происшествия прибыли правоохранители. Судя по всему, обстановка в ресторане спокойная: посетители ждут свои заказы, кассы работают.

UPD. Позже источник уточнил, что в общепит зашли несовершеннолетние. У одного из них было пусковое устройство «Сигнал охотника». Он крутил предмет в руках и случайно выстрелил. Пострадал один человек — он получил травму глаза.

По данным подмосковной полиции, несовершеннолетнего госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

