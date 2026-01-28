В Дагестане двух боевиков ликвидировали во время перестрелки

В Дагестане двое мужчин открыли огонь по силовикам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Карабудахкентском районе республики. Боевиков ликвидировали во время перестрелки.

«Двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося завели уголовное дело. Официальных комментариев от полиции на момент публикации не поступало.

Ранее в Дагестане возбудили дело после стрельбы в селе Унцукуль. Ее устроили местные жители. Пострадали три человека, одного из них госпитализировали, остальных разыскивают полицейские.