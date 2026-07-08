Перестрелка произошла на дороге в Хабаровском крае возле села Гатка

Возле села Гатка в Хабаровском крае произошла стрельба. Об этом сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, машину с браконьерами остановили сотрудники рыбоохраны и потребовали дать им осмотреть салон и багажник. Однако пассажиры отказались и выдвинули в ответ свое требование — пригласить для осмотра понятых и сотрудников полиции.

Тогда инспекторы открыли огонь по машине, прострелив ей колеса.

Информация об этом поступила в полицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила и опросила всех участников конфликта. Действия сторон оценят в соответствии с законом.

Ранее Вьетнам выдал России браконьера, незаконно ловившего в Черном море мидий и попытавшегося скрыться в Хошимине.