Вьетнамские полицейские передали России беглого браконьера

В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД России участника незаконного вылова мидий в Черном море. Об этом «МВД Медиа» сообщила официальный представителя ведомства Ирину Волк.

В сентябре 2021 года группа злоумышленников выловила в Цемесской бухте более 4500 черноморских мидий. Они использовали транспорт и снаряжение для подводных работ.

Всех соучастников, кроме скрывшегося за границей фигуранта, привлекли к ответственности. Беглеца объявили в международный розыск.

Российские полицейские установили, что сбежавший фигурант находится во Вьетнаме. Компетентные органы этой страны задержали мужчину и поместили в депортационный центр.

После передачи представителю МВД России в Хошимине обвиняемого отправили в Москву.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова попросила МВД помочь беременной, находящейся на подписке о невыезде, уехать в роддом в другой город.