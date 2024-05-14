Перекрытия дома обрушились при пожаре в поселении Краснопахорском | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 06:53 Перекрытия дома обрушились при пожаре в поселении Краснопахорском Источник 360.ru: в Краснопахорском сгорел частный дом, пострадали 2 человека РИА «Новости»

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Утром 14 мая в поселении Краснопахорском на территории Троицкого административного округа Москвы загорелся двухэтажный дом. Произошло обрушение перекрытий, пострадали два человека, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали около пяти часов утра. Заявитель сообщил о возгорании в двухэтажном деревянно-щитовом доме площадью 10 на 10 метров. Он попросил вызвать скорую помощь для своей жены.

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Прибывшие на место специалисты обнаружили открытый огонь, дом горел по всей площади. В процессе тушения произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, а также между вторым этажом и кровлей. В 06:28 возгорание локализовали.

Пострадали два человека. Мужчина и женщина 1952 и 1949 годов рождения получили поверхностные травмы головы и ожоги. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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