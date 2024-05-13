Пожар разгорелся на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске | 360°

13 мая 2024, 23:17
Пожар разгорелся на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске
МЧС: находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске
В Архангельске в ремонтном доке загорелся теплоход «Ломоносов». К тушению пожара приступили огнеборцы, сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 936 квадратных метров. Загорелась верхняя палуба судна. Людей во время ЧП на ней не было.
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В тушении задействовали сотрудников МЧС в составе 37 специалистов, а также 10 единиц техники. Помимо борьбы с огнем, пожарные пытаются предотвратить возгорание на соседнем судне.
В Петербурге в доме в Химическом переулке ранее загорелись паллеты. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, а дым от него можно было увидеть в других районах города. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.
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