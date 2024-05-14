Пожар на теплоходе в Архангельске локализовали | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 02:14 Пожар на теплоходе в Архангельске локализовали МЧС России: пожар в Архангельске локализовали Пресс-служба МЧС

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Пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Архангельске», — уведомила пресс-служба.

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Теплоход «Ломоносов» находится в ремонтном доке. Загорелась верхняя палуба судна, огонь охватил 936 квадратных метров. В МЧС сообщили, что угрозы стоящим рядом судам нет. Для разведки пожарные использовали беспилотные системы. На месте пожара работали 42 сотрудника и 13 единиц техники. По информации ведомства, во время возгорания людей на палубе не было.