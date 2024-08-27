Перекинувшийся с травы на здания огонь в Воронежской области потушили

В Богучарском районе спасатели потушили крупный природный пожар. Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов, семь нежилых зданий, хозяйственные постройки и машины, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Пожар в Журавке Богучарского района ликвидирован. Пострадавших нет. Огонь повредил пять жилых и семь нежилых домов, а также 21 надворную постройку и три автомобиля», — сказал он.

Жители поврежденных огнем домов, по словам Гусева, уехали к родственникам. Он объявил, что открытый для них пункт временного размещения с водой и продуктами продолжит работать. Кроме того, принять погорельцев готова местная гостиница.

Пожар в Журавке произошел днем 27 августа. Загорелась сухая трава, огонь перекинулся на здания. В село направили дополнительные силы МЧС.

Другой крупный природный пожар произошел на плато Тепе-Оба в окрестностях Феодосии. К 27 августа сухая трава горела на площади 85 гектаров, лесная подстилка — на 65 гектарах. RT сообщил, что из-за возгорания власти перекрыли проезд к поселку Орджоникидзе.