Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизировалась

МЧС заявило о стабилизации лесного пожара в Феодосии на площади в 65 «квадратов»

Ситуация с лесным пожаром в районе Феодосии стабилизируется, площадь распространения за ночь не увеличилась, лесная подстилка горит на 65 гектарах. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Ранее стало известно, что на плато Тепе-Оба вспыхнула сухая растительность. Площадь распространения огня составила 75 гектаров, несмотря на усилия лесников и пожарников.

Всего к работам привлекли порядка 105 единиц техники и более 380 человек, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. Эти усилия помогли ликвидировать очаги интенсивного горения.

«В течение ночь площадь огня не увеличилась, сухая растительность горит на 85 гектарах, а лесная подстилка — на 65 гектарах. Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется», — заявили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что авиация в течение вторника уже сбросила 50 тонн воды.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места лесного пожара под Феодосией.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте