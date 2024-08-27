Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизировалась

МЧС заявило о стабилизации лесного пожара в Феодосии на площади в 65 «квадратов»

Ситуация с лесным пожаром в районе Феодосии стабилизируется, площадь распространения за ночь не увеличилась, лесная подстилка горит на 65 гектарах. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Ранее стало известно, что на плато Тепе-Оба вспыхнула сухая растительность. Площадь распространения огня составила 75 гектаров, несмотря на усилия лесников и пожарников.

Всего к работам привлекли порядка 105 единиц техники и более 380 человек, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. Эти усилия помогли ликвидировать очаги интенсивного горения.

«В течение ночь площадь огня не увеличилась, сухая растительность горит на 85 гектарах, а лесная подстилка — на 65 гектарах. Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется», — заявили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что авиация в течение вторника уже сбросила 50 тонн воды.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места лесного пожара под Феодосией.