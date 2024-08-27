Пламя с горящей травы перекинулось на дома в воронежском селе Журавка

В Богучарском районе Воронежской области из-за возгорания сухой травы начался крупный пожар, огонь перекинулся на жилые здания и нежилые постройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, пожар начался более часа назад и за это время огонь распространился на десять зданий в селе Журавка.

«На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий. Пожарные продолжают борьбу с огнем. В село направлены дополнительные силы», — написал губернатор, добавив, что на место выехал начальник ГУ МЧС Александр Кошель.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет, уточнил Гусев.

Ранее пожар вспыхнул на территории СНТ «Факел» в Астраханской области. Огонь разгорелся в сухой траве и камыше, а позже перекинулся на нежилые строения.