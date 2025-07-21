Москвичей попросили пересесть на метро из-за грозы и ливней 21 июля

В Москве 21 июля прогнозируют дожди. Местами возможна гроза. Из-за непогоды вечером могут возникнуть автомобильные пробки в центре города, на ТТК и МКАД, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Жителям и гостям города посоветовали взять зонтики и заранее спланировать маршрут.

«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — добавили в департаменте.

О дождях москвичей также предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице за сутки выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%.

Синоптик подчеркнул, что дожди продолжатся в регионе из-за циклонического влияния.

Ранее на Москву обрушился тропический ливень. Из-за непогоды в городе залило дороги в северных и северо-восточных районах. Тишковец рассказал о понижении температуры и увеличении объема выпавшей дождевой воды составят до 20 литров на квадратный метр.