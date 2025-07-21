Москвичей попросили пересесть на метро из-за грозы и ливней 21 июля
Дептранс: вечером 21 июля из-за непогоды могут возникнуть пробки в центре Москвы
В Москве 21 июля прогнозируют дожди. Местами возможна гроза. Из-за непогоды вечером могут возникнуть автомобильные пробки в центре города, на ТТК и МКАД, сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Жителям и гостям города посоветовали взять зонтики и заранее спланировать маршрут.
«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — добавили в департаменте.
О дождях москвичей также предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице за сутки выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%.
Синоптик подчеркнул, что дожди продолжатся в регионе из-за циклонического влияния.
Ранее на Москву обрушился тропический ливень. Из-за непогоды в городе залило дороги в северных и северо-восточных районах. Тишковец рассказал о понижении температуры и увеличении объема выпавшей дождевой воды составят до 20 литров на квадратный метр.