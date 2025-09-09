Перед началом крупного пожара в пятиэтажке в Зюзине очевидцы услышали взрыв

Крупный пожар случился после взрыва в пятиэтажном доме на Болотниковской улице в Москве. Подробности ЧП сообщил источник 360.ru.

По его данным, очевидцы сначала услышали взрыв, потом появился огонь. Пламя видели из окон четвертого этажа, затем оно распространилось на пятый этаж.

После возникла угроза, что оно перейдет на чердак. Горели две квартиры на четвертом этаже и одна на пятом. Из-за случившегося в одном из помещений разрушилась перегородка, добавил собеседник 360.ru.

В результате ЧП пострадали три человека, среди них один ребенок. Из второго подъезда эвакуировали 30 человек, из первого – 18. Людей разместили в школе.

Во время тушения пожарные обнаружили трещину в несущей стене в квартире на четвертом этаже, смежной с горящей квартирой, а также повреждение перекрытий между четвертым и пятым этажами.

