Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Зеленограде

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме в районе Савелки в Зеленограде. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Также одного спасли – он находился на девятом этаже.

Ранее стало известно о пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы. Три человека пострадали, среди них один ребенок. Их отправили в больницу.

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео с места ЧП. На них видно, что загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. На улице стояли машины пожарных. Спасатели тушили огонь при помощи спецтехники.