Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажке в Москве

МЧС: в Москве при пожаре в пятиэтажке пострадали двое взрослых и ребенок

На юго-западе Москвы при пожаре в пятиэтажном доме пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Москве при пожаре пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, что полыхали две квартиры на четвертом и пятом этажах. Рядом с многоэтажкой находились пожарные машины. Огнеборцы проливали горящие квартиры. Открытое горение уже ликвидировали.

Для эвакуированных ранее жильцов развернули пункт временного размещения на базе школы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

До этого спасатели эвакуировали 48 человек из двух подъездов пятиэтажки, где загорелись две квартиры.