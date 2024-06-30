Пенсионерку из Челябинска обманули лжесотрудники «Пенсионного фонда»

В Озерске пожилая женщина потеряла 140 тысяч рублей, думая, что записывается в «Пенсионный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил жертве, представившись сотрудником «Пенсионного фонда». Он предложил оформить талон для записи на прием на сайте «Госуслуги».

Согласившись, пенсионерка дала доступ к своему телефону и назвала коды из смс. Аферист, получив личные данные, украл со счета женщины 140 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее россиянам порекомендовали реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не начинать первым диалог с собеседником.