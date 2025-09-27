Пенсионерка заживо сгорела в проданной аферистам квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге 60-летняя женщина погибла при пожаре в своей квартире в день, когда она должна была передать ключи новому собственнику. Свое жилье она продала под влиянием мошенников, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что в полицию Кировского района города поступило сообщение о задымлении в квартире дома на проспекте Ветеранов. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело петербурженки.

Полиция установила, что перед гибелью женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Она продала свою квартиру и перевела полученные деньги на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 27 сентября, при пожаре в жилом доме в городе Боровске в Калужской области погибли трое детей и мужчина. Спасатели успели эвакуировать шестерых жильцов многоэтажки.