Трое детей и мужчина погибли при пожаре в многоэтажке под Калугой

При пожаре в жилом доме в городе Боровске в Калужской области погибли четыре человека, включая трех детей, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Тела несовершеннолетних и мужчины обнаружили при тушении. Специалисты установили, что очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Подъезд был сильно задымлен. С верхних этажей спасатели эвакуировали шесть жильцов.

Общая площадь возгорания — 12 квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 19 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. На месте ЧП работают психологи.

В пресс-службе регионального СК заявили, что возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Правоохранители начали допрос свидетелей и потерпевших.

Ранее во время пожара в квартире на Флотском проезде в Подольске погибли два маленьких ребенка. Мать оставила сыновей одних и ушла из дома. Женщину задержали.